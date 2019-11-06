Эстонский атлет установил рекорд на турнире по тяжёлой атлетике в Пскове

В спорткомплексе псковской средней школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева, состоялся VI международный юношеский турнир по тяжелой атлетике «POWER CUP». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками соревнований стали 70 атлетов из Эстонии, республики Беларусь, Новгородской и Псковской областей.

Команду Пскова представляли воспитанники детской юношеской спортивной школы «Надежда». Атлеты соревновались в трех возрастных группах: 2008-2007, 2006-2004 и 2003-2002 годов рождения.

Места в командном первенстве распределились следующим образом: в возрастной категории 2008-2007 годов рождения первое место заняла псковская команда детской юношеской спортивной школы «Надежда», второе место - ДЮСШ поселка Окуловка Новгородской области, на 3-ем месте - спортивный клуб «Spordiklubi Vargamae» из Эстонии.

В возрастной категории 2006-2004 годов рождения победу одержала ДЮСШ «Надежда» (Псков), 2-е место занял Центр развития детей и юношества поселка Бежаницы Псковской области, завершает пьедестал команда училища олимпийского резерва города Новополоцка республики Беларусь.

В возрастной категории 2003-2002 годов рождения победили спортсмены из СДЮШОР Великого Новгорода, серебряную медаль завоевала детской юношеской спортивной школы «Надежда» (Псков), на 3-ем месте - Центр развития детей и юношества поселка Бежаницы Псковской области.

В ходе турнира эстонский атлет Roomet Vali в возрастной категории U-15 установил рекорд Эстонии в толчке штанги.