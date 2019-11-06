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Общество

Новый выпуск глянцевого журнала «Свадебный переполох» уже ждёт псковских молодожёнов

6 ноября 2019 года, 16:43

В Пскове вышел в свет новый восьмой выпуск глянцевого журнала «Свадебный переполох». Учредителем свадебного издания выступает Медиахолдинг Псковской области.

Новый выпуск глянцевого журнала «Свадебный переполох» уже ждёт псковских молодожёнов
Как рассказала главный редактор журнала Ирина Назарова, в номере можно найти советы молодожёнам об организации яркой свадьбы. Читатели узнают, как выбрать площадку для регистрации и банкета, какие фасоны наряда для невесты и цвета костюма для жениха будут популярными в 2020 году, за сколько месяцев до бракосочетания лучше все начинать поиск фотографов, видеографов, стилистов, визажистов, флористов, декораторов и кондитеров.

«Свадебный переполох» будут бесплатно выдавать в ЗАГСе Пскова и Псковского района женихам и невестам, пришедшим подавать заявление о регистрации брака.

На протяжении уже многих лет «Свадебный переполох» помогает парам в нелегкой подготовке к свадебному торжеству и рассказывает истории любви псковичей и жителей региона.

Тираж журнала – 2 000 экземпляров.

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