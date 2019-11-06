Новый выпуск глянцевого журнала «Свадебный переполох» уже ждёт псковских молодожёнов

В Пскове вышел в свет новый восьмой выпуск глянцевого журнала «Свадебный переполох». Учредителем свадебного издания выступает Медиахолдинг Псковской области.

Как рассказала главный редактор журнала Ирина Назарова, в номере можно найти советы молодожёнам об организации яркой свадьбы. Читатели узнают, как выбрать площадку для регистрации и банкета, какие фасоны наряда для невесты и цвета костюма для жениха будут популярными в 2020 году, за сколько месяцев до бракосочетания лучше все начинать поиск фотографов, видеографов, стилистов, визажистов, флористов, декораторов и кондитеров.

«Свадебный переполох» будут бесплатно выдавать в ЗАГСе Пскова и Псковского района женихам и невестам, пришедшим подавать заявление о регистрации брака.

На протяжении уже многих лет «Свадебный переполох» помогает парам в нелегкой подготовке к свадебному торжеству и рассказывает истории любви псковичей и жителей региона.

Тираж журнала – 2 000 экземпляров.