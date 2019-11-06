За избиение сожительницы до разрыва селезёнки будут судить 43-летнего псковича

В Пскове завершилось расследование уголовное дела отношении 43-летнего местного жителя, который до смерти избил свою сожительницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По версии следствия, 26 мая нынешнего года этот мужчина сперва на одном из городских кладбищ выпивал со своими знакомыми, а затем дважды избил сожительницу в общежитии на улице Народной, приревновал к другому человеку. Женщина скончалась в тот же день от тупой травмы живота с разрывом селезёнки.

Теперь за свой поступок псковичу предстоит ответить перед законом.