Замгубернатора заявила о катастрофической ситуации с борщевиком в Псковской области

На совещании заместителя губернатора Нинель Салагаевой главной темой стала борьба с борщевиком Сосновского в Псковской области. Ситуацию с сорняком замгубернатора назвала катастрофической:

«Область у нас зарастает борщевиком. Это ощутимо особенно по обращению граждан, которые поступают на имя губернатора. Особенно это касается туристических центров. Я сама достаточно часто ездила по области, и хочу обратить внимание на Псковский и Печорский районы, где туристические маршруты у нас со всех сторон зарастают борщевиком. Особенно много обращений от Изборской волости».

Россельхознадзор также предоставил цифры, которые подтверждают эти печальные факты: общая площадь заросших борщевиком земель в области - 23 323 гектаров, из них было обработано муниципальными районами 318 га, что всего составляет 1,5% от общей площади.

«Даже если мы в два раза увеличим эту цифру, она все равно не утешительная. В итоге борщевик у нас катастрофически распространяется по области».