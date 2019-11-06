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Общество

Замгубернатора заявила о катастрофической ситуации с борщевиком в Псковской области

6 ноября 2019 года, 15:20

На совещании заместителя губернатора Нинель Салагаевой главной темой стала борьба с борщевиком Сосновского в Псковской области. Ситуацию с сорняком замгубернатора назвала катастрофической:

«Область у нас зарастает борщевиком. Это ощутимо особенно по обращению граждан, которые поступают на имя губернатора. Особенно это касается туристических центров. Я сама достаточно часто ездила по области, и хочу обратить внимание на Псковский и Печорский районы, где туристические маршруты у нас со всех сторон зарастают борщевиком. Особенно много обращений от Изборской волости».

Россельхознадзор также предоставил цифры, которые подтверждают эти печальные факты: общая площадь заросших борщевиком земель в области - 23 323 гектаров, из них было обработано муниципальными районами 318 га, что всего составляет 1,5% от общей площади.

«Даже если мы в два раза увеличим эту цифру, она все равно не утешительная. В итоге борщевик у нас катастрофически распространяется по области».

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По словам спикера, районы не только плохо борются, но и плохо контролируют и проводят проверки по зарастанию земель. Если в прошлом году было запланировано провести 54 плановых проверки, то в этом году их было всего 9.

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