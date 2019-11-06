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Происшествия

Из-за неисправности топливной системы под Опочкой выгорел большегрузный автомобиль

6 ноября 2019 года, 15:25

Неисправность топливной системы стала причиной пожара в автомобиле в Опочецком районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о возгорании в большегрузном автомобиле MAN на 414 километре трассы P-23 поступило спасателям в 10.40. На тушение тут же отправился караул в составе шести человек. В результате пожара в машине выгорела кабина по всей площади, от огня удалось отстоять прицеп. Причиной пожара предположительно стала неисправность топливной системы транспортного средства.

В связи с этим спасатели напоминают жителям Псковской области правила предотвращения возгорания автомобилей. Возникновения пожара можно избежать, если придерживаться следующих рекомендаций:

- Соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;

- Своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля;

- Постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку и топливную систему;

- Устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

- Не покидать автомобиль, не отключив двигатель;

- Всегда в автомобиле необходимо иметь аптечку с медикаментами, огнетушитель ёмкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку;

- Огнетушитель лучше держать в легкодоступном для себя месте;

- На период морозов не утеплять двигатель и не отогревать его открытым огнем;

- Исключить курение в салоне автомобиля.

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