Псковича, оцифровавшего сотни уникальных песен, наградят премией Луначарского

Специалист областного Центра народного творчества по обеспечению работы аудиостудии Анатолий Чиликин удостоен премии Анатолия Луначарского за 2019 год в номинации «Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лауреатами премии стали лучшие работники культуры со всей страны. Торжественная церемония вручения премии состоится в рамках 8-го Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Анатолий Чиликин трудится в Центре народного творчества с 2000 года. На протяжении многих лет он осуществляет звукотехническое обеспечение таких региональных культурных проектов как Дни Воинской Славы, Всероссийский фестиваль юных исполнителей народной песни «У Лукоморья», областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой, патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» и другие.

Специалист осуществляет оцифровку уникального звукового материала, записанного в многолетних фольклорно-этнографических экспедициях по Псковской области специалистами Центра народного творчества и Ленинградской консерватории. Им оцифровано более 700 обрядовых и календарных песен, что позволило не только сохранить культурное наследие, но и сделать его доступным для современного слушателя. Анатолию Чиликину принадлежит авторство в создании программного обеспечения и технической поддержки многих мультимедийных проектов. Кроме того, при участии специалиста проводится обучение специалистов культурно-досуговых учреждений звукорежиссуре массовых зрелищных мероприятий, компьютерным технологиям, а также навыкам применения программ по цифровой обработке звука.