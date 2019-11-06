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Происшествия

Собака помогла найти вора, который взломал и обчистил сарай в Великих Луках

6 ноября 2019 года, 14:29

В городе на Ловати с помощью служебно-розыскной собаки раскрыли кражу из сарая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в период с 27 по 31 октября в Великих Луках кто-то проломил стену сарая на проспекте Ленина, затем проник в помещение и украл автозапчасти, набор ключей и металлические изделия. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Стражи порядка установили подозреваемого благодаря служебно-розыскной собаке. Им оказался бСобака помогла найти вора, который взломал и обчистил сарай в Великих Лукахезработный ранее судимый 57-летний великолучанин. Он уже во всём сознался.

Выяснилось, что похищенное задержанный уже успел сбыть. Возбуждено уголовное дело. 

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