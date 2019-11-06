Елена Рыжикова: Изюминкой нашего маникюра стала роспись 3D-гелем, придающим объем

Мастер ногтевого сервиса Елена Рыжикова рассказала, как работала над образом Натальи Ивановой на проекте «Модная революция».

- Осень навеяла чудесный цвет марсала, он представляет собой бордово-красный оттенок в сочетании с легким коричневым, иначе его называют винный. Цвет марсала выглядит весьма аристократично. Мы укрепили ногти акрилом, покрыли гель-лаком. Изюминкой нашего маникюра стала роспись, кленовые листья, выполненные в тонах основного цвета, с прорисовкой белым 3D-гелем, придающим объем.

Наталья Иванова была участницей «Модной революции» в октябре. Полностью выпуск можно посмотреть здесь.