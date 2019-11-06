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Общество / Мода

Елена Рыжикова: Изюминкой нашего маникюра стала роспись 3D-гелем, придающим объем

6 ноября 2019 года, 13:50

Мастер ногтевого сервиса Елена Рыжикова рассказала, как работала над образом Натальи Ивановой на проекте «Модная революция».

- Осень навеяла чудесный цвет марсала, он представляет собой бордово-красный оттенок в сочетании с легким коричневым, иначе его называют винный. Цвет марсала выглядит весьма аристократично. Мы укрепили ногти акрилом, покрыли гель-лаком. Изюминкой нашего маникюра стала роспись, кленовые листья, выполненные в тонах основного цвета, с прорисовкой белым 3D-гелем, придающим объем.

Наталья Иванова была участницей «Модной революции» в октябре. Полностью выпуск можно посмотреть здесь

Елена Рыжикова: Изюминкой нашего маникюра стала роспись 3D-гелем, придающим объем
Цвет марсала выглядит аристократично.
Фото Татьяна Родина.
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