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Спорт

Псковский велогонщик Иван Макаров вернулся из Турции с титулом чемпиона мира

6 ноября 2019 года, 12:38

Велогонщик Иван Макаров завоевал сразу три награды на 14-м Чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди глухих, который проходил в турецком городе Газиантеп. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковский велогонщик Иван Макаров вернулся из Турции с титулом чемпиона мира
Заслуженный мастер спорта Иван Макаров - воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
«Золото» и первое в своей карьере звание чемпиона мира псковский спортсмен получил за победу на дистанции 100 километров. Еще два «серебра» были добыты в кольцевом заезде на 49,5 километров и индивидуальной гонке на 35 километров.

Право выступать на Чемпионате мира этого года велогонщик завоевал после успешного выступления на Чемпионате России, где он также получил «золото» и два «серебра».

«Чемпионат мира стал последним и самым главным стартом сезона. Иван Макаров подошел к нему в максимальной форме. Нам удалось качественно подготовиться, избежать травм и болезней. В сборной во время соревнований все поддерживали и помогали друг другу», - рассказал тренер спортсмена Александр Филиппов. Он добавил, что теперь в течение следующих четырех лет Иван Макаров на всех стартах будет выступать в майке чемпиона мира.

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