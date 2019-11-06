Псковский велогонщик Иван Макаров вернулся из Турции с титулом чемпиона мира

Велогонщик Иван Макаров завоевал сразу три награды на 14-м Чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди глухих, который проходил в турецком городе Газиантеп. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Золото» и первое в своей карьере звание чемпиона мира псковский спортсмен получил за победу на дистанции 100 километров. Еще два «серебра» были добыты в кольцевом заезде на 49,5 километров и индивидуальной гонке на 35 километров.

Право выступать на Чемпионате мира этого года велогонщик завоевал после успешного выступления на Чемпионате России, где он также получил «золото» и два «серебра».

«Чемпионат мира стал последним и самым главным стартом сезона. Иван Макаров подошел к нему в максимальной форме. Нам удалось качественно подготовиться, избежать травм и болезней. В сборной во время соревнований все поддерживали и помогали друг другу», - рассказал тренер спортсмена Александр Филиппов. Он добавил, что теперь в течение следующих четырех лет Иван Макаров на всех стартах будет выступать в майке чемпиона мира.