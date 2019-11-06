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Общество

Псковским любителям короткометражек рассказали, где получить билеты на финал «Киномании»

6 ноября 2019 года, 12:03

В среду, 13 ноября, в Пскове состоится финал конкурса авторского молодёжного короткометражного кино «Киномания». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городского молодёжного центра. Мероприятие пройдёт в малом зале Псковского драматического театра имени Пушкина.

Пригласительные билеты на «Киноманию» можно получить в Псковском городском молодёжном центре по адресу: улица Максима Горького, дом 15 по будням с 9.30 до 17.00. Количество билетов ограничено.

Свыше ста работ со всей России прислали кинолюбители на «Киноманию» в нынешнем году. В программе мероприятие запланирован показ десяти лучших картин молодых режиссеров и объявление победителей в восьми номинациях.

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