Уже в эту субботу в Пскове пройдёт фестиваль «Тёплая мода» с насыщенной программой

В субботу, 9 ноября в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом1) пройдет областной фестиваль ремесленной культуры «Тёплая мода». Начало в 13.30. Вход свободный. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Художники-дизайнеры и мастера декоративно-прикладного творчества представят вниманию зрителей теплые изделия, выполненные в различных техниках вязания, валяния из шерсти, меха.

Гостей ждёт ярмарка теплых изделий, показ одежды и аксессуаров, тематические мастер-шоу и мастер-классы по традиционным и современным видам декоративно-прикладного творчества, ярмарка-продажа изделий.

Во время фестиваля желающие смогут принять участие в благотворительной акции «Подари тепло ребенку» и передать рукотворные тёплые вещи детям из нуждающихся семей Палкинского района.

Больше информации по телефонам: 8/8112/62-23-34, 66-17-49