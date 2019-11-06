Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Уже в эту субботу в Пскове пройдёт фестиваль «Тёплая мода» с насыщенной программой

6 ноября 2019 года, 10:27

В субботу, 9 ноября в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом1) пройдет областной фестиваль ремесленной культуры «Тёплая мода». Начало в 13.30. Вход свободный. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Художники-дизайнеры и мастера декоративно-прикладного творчества представят вниманию зрителей теплые изделия, выполненные в различных техниках вязания, валяния из шерсти, меха.

Гостей ждёт ярмарка теплых изделий, показ одежды и аксессуаров, тематические мастер-шоу и мастер-классы по традиционным и современным видам декоративно-прикладного творчества, ярмарка-продажа изделий.

Во время фестиваля желающие смогут принять участие в благотворительной акции «Подари тепло ребенку» и передать рукотворные тёплые вещи детям из нуждающихся семей Палкинского района.

Больше информации по телефонам: 8/8112/62-23-34, 66-17-49

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Эстонский атлет установил рекорд на турнире по тяжёлой атлетике в Пскове
Tele2 подвела итоги третьего квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%
Новый выпуск глянцевого журнала «Свадебный переполох» уже ждёт псковских молодожёнов
За избиение сожительницы до разрыва селезёнки будут судить 43-летнего псковича
Из-за неисправности топливной системы под Опочкой выгорел большегрузный автомобиль
Замгубернатора заявила о катастрофической ситуации с борщевиком в Псковской области
Псковича, оцифровавшего сотни уникальных песен, наградят премией Луначарского
Собака помогла найти вора, который взломал и обчистил сарай в Великих Луках
Елена Рыжикова: Изюминкой нашего маникюра стала роспись 3D-гелем, придающим объем

Комментарии

Авторизация
No comments
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)
Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Культура / Событие
18 октября 14:28

Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Дно Чудского озера обследуют, про легендарного князя снимут фильм, в области появятся новые туристические объекты