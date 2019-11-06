С ноября в Пскове изменится внешний вид квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ОБРАЗЕЦ)

В ноябре псковичи получат видоизмененные квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Это связано с тем, что городской Расчётный центр переходит на новое программное обеспечение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В учреждении отметили, что старая программа, которая использовалась в работе, уже не отвечает новым требованиям законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Кроме внешнего вида квитанций, для псковичей ничего не изменится, а сами квитанции, как и раньше, поступят им во второй половине месяца», - подчеркнули сотрудники центра.