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Общество

С ноября в Пскове изменится внешний вид квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ОБРАЗЕЦ)

6 ноября 2019 года, 09:45

В ноябре псковичи получат видоизмененные квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Это связано с тем, что городской Расчётный центр переходит на новое программное обеспечение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С ноября в Пскове изменится внешний вид квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ОБРАЗЕЦ)
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Образец квитанции предоставлен пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
В учреждении отметили, что старая программа, которая использовалась в работе, уже не отвечает новым требованиям законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Кроме внешнего вида квитанций, для псковичей ничего не изменится, а сами квитанции, как и раньше, поступят им во второй половине месяца», - подчеркнули сотрудники центра.

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