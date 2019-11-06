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Общество

Размытую дождём дорогу в Дедовичском районе восстановят в хорошую погоду

6 ноября 2019 года, 09:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оперативно восстановить размытую дождём дорогу в Дедовичском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Продолжительный и обильный дождь привёл к разрушению земляного полотна на дороге на дороге «Шапинка — Мухарево», из-за чего доступ к шести населённым пунктам стал невозможен.

По словам председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Ёлкина, уже проработаны варианты ремонта поврежденного участка.

«6 ноября при благоприятных погодных условиях, будет установлена новая водопропускная труба и восстановлено дорожное покрытие», - отметил он.

Телефон круглосуточной диспетчерской службы «Псковавтодора»: +7(8112) 29-88-08, +7(911)3904039.

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