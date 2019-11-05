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Общество

Из Пскова в Северо-Кавказский регион отправились полицейские для охраны порядка

5 ноября 2019 года, 17:39

Отряд псковских полицейских отравился в Северо-Кавказский регион. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В течение шести месяцев около 60 полицейских из разных городов и районов области будут нести службу по охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона. В состав сводного отряда вошли представители различных подразделений. Для большинства из них это уже не первый подобный выезд.

В Пскове отъезд состоялся от здания Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Столяров провел заключительный инструктаж, пожелал членам отряда достойно выполнить свой служебный долг и благополучно вернуться домой.

К добрым напутствиям присоединились родные и близкие полицейских, а также коллеги, которые пришли их провожать.

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