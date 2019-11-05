Михаил Ведерников о кончине Маргариты Матвеевой: Всегда будем ценить её труд и гордиться её достижениями

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников соболезнует в связи с уходом полного кавалера ордена Трудовой Славы Маргариты Матвеевой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

3 ноября ушла из жизни жительница Псковской области Матвеева Маргарита Михайловна – единственный полный кавалер Ордена Трудовой Славы на нашей земле. Она была одним из наших наиболее выдающихся тружеников, которая ковала славу нашего региона в 70-ых и 80-ых годах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ушедшей. Маргарита Михайловна оставила после себя светлую память на долгие годы. Мы всегда будем ценить ее труд и гордиться ее достижениями.

Маргарита Михайловна Матвеева родилась 6 января 1937 года в деревне Лычевка Порховского района Псковской области, в крестьянской семье. Пережила оккупацию, отец погиб на фронте. С ранних лет работала в колхозе. После окончания учебы поднимала целину в Казахстане, но спустя годы, вернулась на родину.

В 1970 году возглавила бригаду водителей, которая стала одной из лучших в Псковском производственном объединении грузового автотранспорта. Ее бригада обеспечивала горючим автозаправочные станции Пскова, колхозы и совхозы близлежащих районов. Благодаря самоотверженному труду и использованию новых подходов в работе неоднократно досрочно выполняла пятилетние производственные планы, за что трижды удостаивалась ордена Трудовой Славы.

Маргарита Михайловна больше четверти века проработала водителем в псковском автохозяйстве, а в мае 1991 года ушла на заслуженный отдых.