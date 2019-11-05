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Общество

Серьёзной поддержкой назвал социальную доплату к пенсиям псковичей Александр Котов

5 ноября 2019 года, 14:42

«Социальная доплата к пенсии в 2020 году – это достаточно серьезная поддержка», - сообщил Псковскому агентству информации председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, законопроект о социальной доплате пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума, был одобрен в ходе 36-й сессии областного Собрания 31 октября. Её размер – 2 тысячи 250,9 рубля.

По словам Александра Котова таких пенсионеров в Псковской области 29 тысяч 369 человек.

На социальную доплату псковским пенсионерам за год потребуется 708 миллионов 881 тысяча рублей.


Серьёзной поддержкой назвал социальную доплату к пенсиям псковичей Александр КотовАлександр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов 
При этом он подчеркнул, что основную часть расходов возьмёт на себя федеральный бюджет.

Парламентарий считает, что установление социальной доплаты к пенсии в Псковской области – это пример того, когда в непростых условиях власти стараются оказать поддержку пенсионерам.

Напомним, с сентября в регионе величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 9 тысяч 529 рублей. 

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