Серьёзной поддержкой назвал социальную доплату к пенсиям псковичей Александр Котов

«Социальная доплата к пенсии в 2020 году – это достаточно серьезная поддержка», - сообщил Псковскому агентству информации председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Напомним, законопроект о социальной доплате пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума, был одобрен в ходе 36-й сессии областного Собрания 31 октября. Её размер – 2 тысячи 250,9 рубля.
По словам Александра Котова таких пенсионеров в Псковской области 29 тысяч 369 человек.
На социальную доплату псковским пенсионерам за год потребуется 708 миллионов 881 тысяча рублей.
Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов При этом он подчеркнул, что основную часть расходов возьмёт на себя федеральный бюджет.
Парламентарий считает, что установление социальной доплаты к пенсии в Псковской области – это пример того, когда в непростых условиях власти стараются оказать поддержку пенсионерам.
Напомним, с сентября в регионе величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 9 тысяч 529 рублей.