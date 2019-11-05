Серьёзной поддержкой назвал социальную доплату к пенсиям псковичей Александр Котов

«Социальная доплата к пенсии в 2020 году – это достаточно серьезная поддержка», - сообщил Псковскому агентству информации председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, законопроект о социальной доплате пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума, был одобрен в ходе 36-й сессии областного Собрания 31 октября. Её размер – 2 тысячи 250,9 рубля.

По словам Александра Котова таких пенсионеров в Псковской области 29 тысяч 369 человек.