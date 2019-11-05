7 ноября в честь годовщины Октябрьской революции в Пскове перекроют движение

В четверг, 7 ноября, в Пскове с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по Рижскому проспекту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ограничение вводится связи с проведением публичных мероприятий, посвященных 102-й годовщине Октябрьской революции.

Временное ограничение затронет участок от площади Ленина до домов № 40б и 46 по Рижскому проспекту.

Автобусы в это время будут ходить по обычному расписанию, без корректировки маршрутной сетки, с приостановкой движения на период прохождения колонны.