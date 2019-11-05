Задержаны три великолучанки, которые использовали детские коляски для воровства

В городе на Ловати с поличным пойманы три местные жительницы, подозреваемые в магазинных кражах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 2 ноября в Великих Луках из магазина по проспекту Октябрьскому неизвестные похитили блендер, фен, детские игрушки и прочие товары. А 3 ноября из другого магазина на проспекте Октябрьском были украдены колбасы, сыр и другие продукты.

В совершении этих хищений подозреваются три не работающие великолучанки, 1991, 1994 и 1998 годов рождения. Стражи порядка задержали их 3 ноября прямо в магазине. Выяснилось, что похищенное они прятали в детской коляске. Задержанные во всём сознались. Расследование продолжается.