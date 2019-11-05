Ольга Новичкова: Я сделала макияж, чтобы создать контраст с новым оттенком волос

Визажист проекта «Модная революция» Ольга Новичкова рассказала, как работала над образом Натальи Ивановой:

- Нашей героине Наталье я сделала макияж с использованием теней в зеленых и хаки оттенках, чтобы создать контраст с новым шоколадным оттенком волос. Ресничный контур и нижнюю слизистую я подчеркнула стойким карандашом-каялом холодного коричневого цвета, так радужка стала визуально ярче. Так как в новом наряде и образе Натальи было много насыщенных оттенков, на губы я нанесла нежный нюдовый блеск.

Наталья Иванова была участницей проекта в октябре. Полностью выпуск можно посмотреть здесь.