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Общество / Мода

Ольга Новичкова: Я сделала макияж, чтобы создать контраст с новым оттенком волос

5 ноября 2019 года, 11:53

Визажист проекта «Модная революция» Ольга Новичкова рассказала, как работала над образом Натальи Ивановой:

- Нашей героине Наталье я сделала макияж с использованием теней в зеленых и хаки оттенках, чтобы создать контраст с новым шоколадным оттенком волос. Ресничный контур и нижнюю слизистую я подчеркнула стойким карандашом-каялом холодного коричневого цвета, так радужка стала визуально ярче. Так как в новом наряде и образе Натальи было много насыщенных оттенков, на губы я нанесла нежный нюдовый блеск.

Наталья Иванова была участницей проекта в октябре. Полностью выпуск можно посмотреть здесь. 

Ольга Новичкова: Я сделала макияж, чтобы создать контраст с новым оттенком волос
Визаж сделал Наталью неотразимой.
Фото Татьяна Родина.
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