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Происшествия

Запрещённый контент о вылове рыбы нашла в интернете прокуратура Красногородского района

5 ноября 2019 года, 11:48

Прокуратура Красногородского района нашла в интернете запрещенную информацию с призывом вылова редких видов рыб. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на одном из интернет-сайтов для свободного доступа неограниченного круга лиц была размещена информация, пропагандирующая вылов редких видов рыб, занесенных в Красную книгу Псковской области. Пользователям глобальной паутины давали рекомендации о способах ловли европейского хариуса.

Информация была признана запрещенной на территории РФ. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

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