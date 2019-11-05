Ложный донос написал на своего знакомого из-за ссоры житель Красногородска

В Красногородском районе будут судить местного жителям, оговорившего своего знакомого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что этот молодой человек обратился в дежурную часть с заявлением о том, что его знакомый якобы угрожал ему убийством и бегал за ним с ножом. Таким образом, заявитель хотел насолить знакомому, с которой находился в ссоре. Вскоре обман был вскрыт. Выяснилось, что молодому человеку никто не угрожал, а сам он был попросту пьян.

Теперь обвиняемому грозит два года тюрьмы.