В Великих Луках установили личности уличных грабителей: одного разыскивают до сих пор

В Великих Луках установили мужчин, подозреваемых в ограблении простого прохожего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следователей, днём 30 октября в городе на Ловати двое неизвестных на улице Ботвина похитили у 44-летнего местного жителя мобильный телефон, портмоне и рюкзак, в которых лежали документы и банковские карты. Потерпевший обратился за помощью к полицейским.

Стражам порядка удалось установить личности граждан, подозреваемых в преступлении. Ими оказались двое безработных, ранее судимых великолучан, 1982 и 1960 годов рождения. Один из злоумышленников сейчас находится в розыске. Часть похищенного изъята. Расследование продолжается.