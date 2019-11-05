Увеличилось количество часов приёма псковичей в Центральном офисе областного МФЦ

Центральный офис регионального Многофункционального центра Псковской области (Псков, улица Белинского, дом 77а) с 5 ноября увеличивает продолжительность рабочей недели на десять часов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

С понедельника по четверг двери МФЦ будут открыты с 8.00 до 20.00 без перерыва. В пятницу прием заявлений и выдача готовых результатов будет осуществляться с 8.00 до 12.00. В субботу продолжительность рабочего дня увеличится с 9.00 до 18.00.

По словам директора МФЦ Псковской области Екатерины Ершовой, увеличенная продолжительность рабочего дня поможет решить несколько проблем с доступностью в получении услуг.

«В новом режиме работы были учтены не только потребности заявителей, но и самих сотрудников», - отметила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.