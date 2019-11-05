Большинство подписчиков «Псковской правды» считают День народного единства просто выходным

Большинство подписчиков «Псковской правде» во «ВКонтакте» считают День народного единства обычным выходным днём. Таковы результаты анонимного опроса, проведённого на официальной страничке издания в социальной сети.

Напомним, 4 ноября мы предложили своим читателям ответить на вопрос: «Как вы отпразднуете День народного единства?». Среди предложенных вариантов ответа были: «Дома в кругу семьи», «В клубе, кабаке или ресторане», «На даче с друзьями», «Очень хочется, но нет возможности», «Никак, я далёк от этого праздника», «Раньше было, сейчас уже не отмечаю», «Для меня это просто выходной».

Голосование в опросе продолжалось в течение суток. Наиболее популярным стал ответ «Для меня это просто выходной», предпочтение ему отдали более 65% респондентов. Вторым по популярности ответом стал «Никак, я далёк от этого праздника». Такого мнения придерживаются более 23% опрошенных.

Добавим, в День народного единства Михаил Ведерников пожелал жителям региона сил, вдохновения и новых побед на благо Псковской области.