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Общество

Большинство подписчиков «Псковской правды» считают День народного единства просто выходным

5 ноября 2019 года, 09:56

Большинство подписчиков «Псковской правде» во «ВКонтакте» считают День народного единства обычным выходным днём. Таковы результаты анонимного опроса, проведённого на официальной страничке издания в социальной сети.

Напомним, 4 ноября мы предложили своим читателям ответить на вопрос: «Как вы отпразднуете День народного единства?». Среди предложенных вариантов ответа были: «Дома в кругу семьи», «В клубе, кабаке или ресторане», «На даче с друзьями», «Очень хочется, но нет возможности», «Никак, я далёк от этого праздника», «Раньше было, сейчас уже не отмечаю», «Для меня это просто выходной».

Голосование в опросе продолжалось в течение суток. Наиболее популярным стал ответ «Для меня это просто выходной», предпочтение ему отдали более 65% респондентов. Вторым по популярности ответом стал «Никак, я далёк от этого праздника». Такого мнения придерживаются более 23% опрошенных.

Добавим, в День народного единства Михаил Ведерников пожелал жителям региона сил, вдохновения и новых побед на благо Псковской области.

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