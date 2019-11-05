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Общество

Опубликован ноябрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ

5 ноября 2019 года, 09:33

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: Псков, улица Белинского, дом 77а; Великие Луки, улица Ставского, дом 70.

ПСКОВ

Федорова В.Ю. – 7 ноября с 9.00 до 12.00.

Богатырёва А.Н. – 14 ноября с 9.00 до 12.00.

Горигорян Г.К. – 21 ноября с 9.00 до 12.00.

Мурина Д.В. – 28 ноября с 9.00 до 12.00.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Федорова Н.Э. – 7 ноября с 9.00 до 12.00.

Дылдин Е.В. – 14 ноября с 9.00 до 12.00.

Загорский Е.А. – 21 ноября с 9.00 до 12.00.

Зарецкая Н.В. – 28 ноября с 9.00 до 12.00.

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