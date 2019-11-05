Опубликован ноябрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: Псков, улица Белинского, дом 77а; Великие Луки, улица Ставского, дом 70.
Федорова В.Ю. – 7 ноября с 9.00 до 12.00.
Богатырёва А.Н. – 14 ноября с 9.00 до 12.00.
Горигорян Г.К. – 21 ноября с 9.00 до 12.00.
Мурина Д.В. – 28 ноября с 9.00 до 12.00.
Федорова Н.Э. – 7 ноября с 9.00 до 12.00.
Дылдин Е.В. – 14 ноября с 9.00 до 12.00.
Загорский Е.А. – 21 ноября с 9.00 до 12.00.
Зарецкая Н.В. – 28 ноября с 9.00 до 12.00.