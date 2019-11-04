Михаил Ведерников: Наш долг – быть достойными трудов и подвигов наших предков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» поздравил жителей региона с Днём народного единства .

«Сегодняшний праздник – это повод ещё раз вспомнить, что россияне превыше всех различий всегда ставили сохранение, развитие и защиту своей страны. Многонациональная армия и народное ополчение во все века останавливали любого врага, научные коллективы добивались международных побед, а наши культура и спорт всегда были насыщены талантами из разных уголков страны», - написал губернатор.

«Наш долг – быть достойными трудов и подвигов наших предков, сохранять и приумножать для будущих поколений переданное нам наследство», - отметил Михаил Ведерников.

В заключении Михаил Ведерников пожелал жителям региона сил, вдохновения и новых побед на благо Псковской области и нашей прекрасной страны, а также счастья, здоровья и благополучия.