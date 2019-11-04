Михаил Ведерников: Наш долг – быть достойными трудов и подвигов наших предков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» поздравил жителей региона с Днём народного единства.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в «Инстаграм» поздравил жителей региона с Днём народного единства.
«Наш долг – быть достойными трудов и подвигов наших предков, сохранять и приумножать для будущих поколений переданное нам наследство», - отметил Михаил Ведерников.
В заключении Михаил Ведерников пожелал жителям региона сил, вдохновения и новых побед на благо Псковской области и нашей прекрасной страны, а также счастья, здоровья и благополучия.