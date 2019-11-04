Екатерина Дементьева: Новая стрижка нашей героини подчеркнёт её шикарную густоту волос

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style Екатерина Дементьева рассказала о своей работе с новой участницей популярного проекта «Модная революция» Натальей Ивановой.
«Наталья – молодая красивая женщина, ей можно экспериментировать со стрижками, пробовать себя в разных образах. Стрижка, на которой остановилась я, сделает образ более стильным и подчеркнет ее шикарную густоту волос. А цвет добавит яркости», - сказала Екатерина Дементьева.
Последние четыре с половиной года Наталья сидит в декретном отпуске.
Фото Татьяны Родиной.
Напомним, а конце октября стилисты «Модной революции» помогли найти новый образ для многодетной мамы из Пскова Натальи Ивановой. 32-летняя девушка ждала, что эксперты подберут ей комфортную и красивую одежду.