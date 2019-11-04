Участковому Сергею Закревскому требуются голоса для победы в конкуре «Народный участковый»

Участковый из Пушкиногорского района Сергей Закревский участвует в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Участковый из Пушкиногорского района Сергей Закревский участвует в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Проголосовать за сотрудника можно до 10 ноября.
«Сергею Закревскому очень нужна активная поддержка земляков!» - отметили в ведомстве.
Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в Министерстве внутренних дел России накануне Дня участковых уполномоченных полиции.