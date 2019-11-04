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Общество

Участковому Сергею Закревскому требуются голоса для победы в конкуре «Народный участковый»

4 ноября 2019 года, 10:18

Участковый из Пушкиногорского района Сергей Закревский участвует в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Участковому Сергею Закревскому требуются голоса для победы в конкуре «Народный участковый»
Сергей Закревский - победитель конкурса «Народный участковый» в Псковской области.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Голосование проходит на сайте газеты «Комсомольская правда» в специальном разделе. Здесь размещена информация о сотрудниках, претендующих на звание «Народный участковый». Прежде чем проголосовать, вы можете узнать о результатах деятельности участников, их профессиональных достижениях и посмотреть фотографии  и видеопрезентации.

Проголосовать за сотрудника можно до 10 ноября.

«Сергею Закревскому очень нужна активная поддержка земляков!» - отметили в ведомстве.

Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в Министерстве внутренних дел России накануне Дня участковых уполномоченных полиции. 

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