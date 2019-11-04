Тысячу рублей заплатит житель Гдовского района за то, что обругал соседку

Жителя Гдовского района привлекли к административной ответственности за оскорбление соседки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 1 августа текущего года виновный находился на своем земельном участке. Во время конфликта по разделу земли разгорячённый мужчина в грубой и неприличной форме высказался в адрес в своей соседки. Женщина обратилась в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство.

В конце октября мужчину признали виновным в административном правонарушении и наказали штрафом в одну тысячу рублей.