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Происшествия

Тысячу рублей заплатит житель Гдовского района за то, что обругал соседку

4 ноября 2019 года, 09:59

Жителя Гдовского района привлекли к административной ответственности за оскорбление соседки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 1 августа текущего года виновный находился на своем земельном участке. Во время конфликта по разделу земли разгорячённый мужчина в грубой и неприличной форме высказался в адрес в своей соседки. Женщина обратилась в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство.

В конце октября мужчину признали виновным в административном правонарушении и наказали штрафом в одну тысячу рублей. 

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