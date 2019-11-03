Взрослых псковичей приглашают на диспансеризацию

Псковская городская поликлиника приглашает взрослое население города Пскова для прохождения диспансеризации. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, по результатам обследований проводится консультирование терапевта, запись на дополнительные обследования и к врачам-специалистам по показаниям. Все обследования проводятся бесплатно

Псковичи, желающие пройти диспансеризацию, могут обратиться в отделение профилактики любой из поликлиник или к участковому терапевту, врачу общей практики, а также в офисы врачей общей практики.

Профилактические обследования взрослых проводятся ежегодно, начиная с 18 лет. Возможно проведение профилактических осмотров по месту работы по предварительной договоренности.