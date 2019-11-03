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Общество

Взрослых псковичей приглашают на диспансеризацию

3 ноября 2019 года, 11:55

Псковская городская поликлиника приглашает взрослое население города Пскова для прохождения диспансеризации. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, по результатам обследований проводится консультирование терапевта, запись на дополнительные обследования и к врачам-специалистам по показаниям. Все обследования проводятся бесплатно

Псковичи, желающие пройти диспансеризацию, могут обратиться в отделение профилактики любой из поликлиник или к участковому терапевту, врачу общей практики, а также в офисы врачей общей практики.

Профилактические обследования взрослых проводятся ежегодно, начиная с 18 лет. Возможно проведение профилактических осмотров по месту работы по предварительной договоренности.

СПРАВКА

Поликлиника №1 улица Кузнецкая, д. 19, регистратура 66-53-57, 66-53-58,

отделение профилактики 66-53-50,

предварительная запись 66-53-54.

Поликлиника №2 улица Коммунальная, д. 23, регистратура 56-96-98,

отделение профилактики 56-57-31,

предварительная запись 56-14-41.

Поликлиника №3 улица Индустриальная, д. 8, регистратура 53-33-88,

отделение профилактики 53-62-14,

предварительная запись 53-22-61.

Телефон для справок: 53-62-14.

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

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