Семинар по эффективному использованию зеленых территорий пройдет в Пскове

7-8 ноября в Пскове пройдет обучающий семинар с участием специалистов в области строительства, архитектуры и ландшафтного дизайна. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в течение двух дней специалисты из России и Латвии будут учиться у экспертов и обмениваться собственным опытом по вопросам эффективного использования городских зеленых территорий.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Shaping cities» или «Изменяя города» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов (полное название проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде»), который финансируется за счет средств Европейского Союза, России и Латвии. Его цель - расширение знаний в области туризма, планирования городского пространства и оживления депрессивных городских территорий.

-Мы надеемся, что проект Shaping cities станет стартовой площадкой для дальнейшей реконструкции мало используемых городских зеленых территорий, что сделает облик нашего Пскова более привлекательным для его жителей и гостей города, - считает председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь.

Напомним, что бюджет администрации города Пскова в данном проекте составляет 22 млн рублей (305, 01 тыс евро), в том числе софинансирование в размере 10% - 2,2 млн рублей (30,5 тыс евро). Вместе с бюджетом ведущего партнера проекта - Городской Думой города Резекне, общий бюджет проекта составляет 46,2 млн рублей (650,6 тыс евро).

Итогом сотрудничества станет проведение ревитализации территорий двух парков в Пскове и Резекне, а также разработка методических рекомендаций для специалистов по планированию с целью развития депрессивных городских территорий.