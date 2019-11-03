Полицейские продолжают поиск пропавшей великолучанки

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают розыск пропавшей без вести Королевой Галины Павловны,1951 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 23 августа текущего года женщина ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.