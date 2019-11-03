Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Полицейские продолжают поиск пропавшей великолучанки

3 ноября 2019 года, 11:05

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают розыск пропавшей без вести Королевой Галины Павловны,1951 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 23 августа текущего года женщина ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Полицейские продолжают поиск пропавшей великолучанки
Королева Галина Павловна
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Изменилось расписание перелетов по маршруту Псков – Москва
Псковичей просят сообщать в полицию об обнаружении сомнительных предметов
Взрослых псковичей приглашают на диспансеризацию
Семинар по эффективному использованию зеленых территорий пройдет в Пскове
Анастасия Бутузова: С белоснежной улыбкой проще жить
В воскресенье псковичей ожидает дождь и мокрый снег
Операцию мирового уровня провели псковские хирурги
Около 1,2 тыс жителей региона написали этнографический диктант
Ребята из Ингушетии научат псковичей рисовать и танцевать лезгинку

Комментарии

Авторизация
No comments
Похозяйничали

Происшествия / Преступление
31 октября 10:09

Похозяйничали

В Куньинском районе лесничий с женой напилили леса на 38 миллионов рублей
Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками

Происшествия
28 октября 18:34

Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками

Ель опрокинула опоры в Мирожском монастыре, а в Святогорском ураган дуб во время службы упал на ворота
Выжила в чаще

Происшествия
10 октября 09:28

Выжила в чаще

Неделю без еды провела бабушка в гдовских лесах, спасаясь песнями