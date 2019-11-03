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Общество

Анастасия Бутузова: С белоснежной улыбкой проще жить

3 ноября 2019 года, 10:35

Специалист по отбеливанию зубов студии отбеливания Smale Life Анастасия Бутузова рассказала о работе над образом участницы проекта «Модная революция».

Анастасия Бутузова: С белоснежной улыбкой проще жить

Фото Татьяны Родиной

- Пожелтевшую эмаль зубов невозможно очистить обычными пастами. Мы с помощью специального оборудования выполним процедуру косметического отбеливания зубов за один сеанс. Эффект при соблюдении всех рекомендаций сохранится до полугода. Голливудская белозубая улыбка в наше время является одним из основных показателей успешности человека. Вы увидите, насколько легче и проще жить и общаться, улыбаясь самой белоснежной улыбкой. Приходите и попробуйте!

Студия отбеливания Smale Life находится по адресу: Псков, Рижский проспект, 16, салон красоты Black berry, т. +7-921-110-22-22

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