Анастасия Бутузова: С белоснежной улыбкой проще жить

- Пожелтевшую эмаль зубов невозможно очистить обычными пастами. Мы с помощью специального оборудования выполним процедуру косметического отбеливания зубов за один сеанс. Эффект при соблюдении всех рекомендаций сохранится до полугода. Голливудская белозубая улыбка в наше время является одним из основных показателей успешности человека. Вы увидите, насколько легче и проще жить и общаться, улыбаясь самой белоснежной улыбкой. Приходите и попробуйте!

Студия отбеливания Smale Life находится по адресу: Псков, Рижский проспект, 16, салон красоты Black berry, т. +7-921-110-22-22