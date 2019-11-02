Операцию мирового уровня провели псковские хирурги

1 ноября хирурги Псковской областной клинической больницы впервые провели операцию мирового уровня - лапароскопическую резекцию поджелудочной железы и селезенки. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В ее проведении участвовал и заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

«Высший пилотаж! Это одно из самых сложных оперативных вмешательств на сегодняшний день, и то, что оно выполнено малоинвазивным способом - особенно ценно», - отметил глава региона.

Губернатор поздравил всю команду псковских специалистов с покорением новой вершины.