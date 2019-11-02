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Общество / Образование

Около 1,2 тыс жителей региона написали этнографический диктант

2 ноября 2019 года, 10:11

На территории Псковской области в пятницу, 1 ноября, прошел Большой этнографический диктант, проведение которого приурочено ко Дню народного единства.

Для нашей области это рекордное число участников. Около 1,2 тыс жителей региона его написали, это рекордно количество участников за последние годы.

В этом году было открыто 30 площадок для сдачи этнографического диктанта: шесть из них работали в Пскове, три — в Великих Луках и ряде муниципальных образований.

Задания диктанта в этом году состояли из 30 вопросов: 20 общих для всех участников и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря.

Всего в Псковской области в честь Дня народного единства запланировано около 300 мероприятий. Официальный хэштег праздника — #мыедины.

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