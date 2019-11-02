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Культура / Событие

Ребята из Ингушетии научат псковичей рисовать и танцевать лезгинку

2 ноября 2019 года, 09:53

В Псков делегация из Республики Ингушетии приедет с двухдневным визитом в рамках проекта «Мост дружбы». Их приезд приурочен к празднованию Дня народного единства. Все мероприятия с их участием, а это встречи и мастер-классы, будут бесплатными.

4 ноября на базе Проектного офиса «Команда 2018» пройдет мастер-класс по изготовлению изделий из кожи (12.00), занятия по рисованию (13.30) и по лезгинке (15.00).

5 ноября в актовом зале ПсковГУ (пл. Ленина, д. 2) с 15.00 начнется мастер-класс по фехтованию. С 16.15 псковичей ждут на мастер-класс по изготовлению предметов из железа. С 12.00 - на мастер-класс по рисованию.

В рамках визита будут организованы тематические художественные и исторические выставки фотографий. На одной из экспозиций будут представлены и традиционные национальные костюмы. Проект реализуется при поддержке Института экономики и права Республики Ингушетия, а также Федерального агентства по делам молодежи.

Ребята из Ингушетии научат псковичей рисовать и танцевать лезгинку
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