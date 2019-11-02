Михаил Ведерников принял участие в совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

Совещание прошло в Петрозаводске под руководством первого заместителя председателя Правительства — министра финансов РФ Антона Силуанова, сообщили в пресс-службе областной администрации. В ходе него обсуждались вопросы реализации региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Задачи стоят очень амбициозные, - сказал Антон Силуанов. - К 2024 году нам нужно удвоить объемы несырьевого экспорта. Непросто это дается, поэтому, когда динамика мировой торговли снижается, наша задача заключается в том, чтобы идти в противофазе и наращивать эти объемы».

Отметим, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает пять федеральных проектов. В Псковской области разработаны и реализуются четыре проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».