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Общество / Мода

Светлана Пантелеева: Мы изучили секреты быстрого преображения

2 ноября 2019 года, 09:31

Эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Светлана Пантелеева поделилась впечатлениями о встрече с участницей проекта «Модная революция» Натальей Ивановой.

- На встрече с Натальей мы говорили именно о комплексном подходе к красоте. Коснулись темы здорового образа жизни, большое внимание уделили комплексному уходу за лицом, протестировали нашу инновационную серию NovAge, изучили секреты быстрого преображения при помощи декоративной косметики. Наташе я желаю красоты и удачи во всем.

Полностью преображение Натальи Ивановой можно посмотреть здесь.

Светлана Пантелеева: Мы изучили секреты быстрого преображения
Поговорили о здоровье
фото Татьяны Родиной
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