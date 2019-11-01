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Общество

На «тройку» оценили ликвидацию последствий первых снегопадов в Пскове

1 ноября 2019 года, 16:35

Ликвидацию последствий первых снегопадов управляющими компаниями в УГХ оценили на «тройку». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Снегоуборочная техника оперативно вышла на расчистку дорожного полотна, при этом активно принимались меры и против гололедицы: оживленные городские трассы посыпались галитом, второстепенные – песком», - сообщили в управлении городского хозяйства.

В УГХ также подчеркнули, что муниципалитет располагает и собственной снегоуборочной техникой, которая готова выйти на помощь компаниям-подрядчикам в случае сильного снегопада.

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