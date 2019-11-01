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Общество

Конкурс «Псковской правды» #ВсеВПсков представили на Форуме СМИ Северо-Запада

1 ноября 2019 года, 15:34

В пятницу, 1 ноября, на 17-м Форуме Ассоциации СМИ Северо-Запада в Петербурге состоялась презентация Псковской области. Как ранее сообщала «Псковская правда», с самого утра гостей развлекали частушками, угощали пряниками, снетками, сбитнем, мясными деликатесами, рассказывали о проведении в Пскове Ганзейских дней. Также на стенде Псковской области была представлена информация о реализации в регионе национальных проектов, в том числе о конкурсе #ВсеВПсков, который проводит газета «Псковская правда» совместно с туристическим бюро «Континент» для школьников-туристов, посещающих область по нацпроекту «Культура».

Конкурс «Псковской правды» #ВсеВПсков представили на Форуме СМИ Северо-Запада
Чтобы пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ирины Назаровой.
Конкурс «Псковской правды» #ВсеВПсков представили на Форуме СМИ Северо-Запада
Чтобы пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ирины Назаровой.
Конкурс «Псковской правды» #ВсеВПсков представили на Форуме СМИ Северо-Запада
Чтобы пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Ирины Назаровой.
На презентации присутствовали заместитель директора департамента проектной деятельности правительства РФ Максим Ксендзов, заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, генеральный директор АСМИ Александр Потехин и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской.

Конкурс для российских школьников конкурс #ВсеВПсков пройдёт в нынешнем году в третий раз. Дети смогут побороться за главные призы в трёх номинациях: блогер, рисунок и селфи. Победители конкурса получат в подарок смартфон, семейный тур в Псковскую область, проживание в загородном отеле вместе с семьей - то есть смогут показать Псковщину родным.

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