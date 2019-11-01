Конкурс «Псковской правды» #ВсеВПсков представили на Форуме СМИ Северо-Запада

В пятницу, 1 ноября, на 17-м Форуме Ассоциации СМИ Северо-Запада в Петербурге состоялась презентация Псковской области. Как ранее сообщала «Псковская правда», с самого утра гостей развлекали частушками, угощали пряниками, снетками, сбитнем, мясными деликатесами, рассказывали о проведении в Пскове Ганзейских дней. Также на стенде Псковской области была представлена информация о реализации в регионе национальных проектов, в том числе о конкурсе #ВсеВПсков, который проводит газета «Псковская правда» совместно с туристическим бюро «Континент» для школьников-туристов, посещающих область по нацпроекту «Культура».