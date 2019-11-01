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Общество / Мода

К проекту «Модная революция» присоединилась мастер депиляции Виктория Истомина

1 ноября 2019 года, 14:08

Впервые с героиней «Модной революции» работала мастер депиляции Виктория Истомина. Виктория присоединилась к проекту в октябре. 

- Мы сделали восковую депиляцию трех зон. Эффект от процедуры будет держаться до двух недель. Восковая депиляция не вызывает раздражения на коже, экономит время, после нее нет необходимости решать вопрос удаления нежелательных волос при помощи бритвы, что очень удобно, - рассказала Виктория о своей работе с Натальей Ивановой.

Полностью октябрьский выпуск можно посмотреть здесь

К проекту «Модная революция» присоединилась мастер депиляции Виктория Истомина
После процедуры долго не будет нежелательных волос.
Фото Татьяна Родина.
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