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Происшествия

Жительницу Ленинградской области задержали за кражу водки, коньяка и ликёра

1 ноября 2019 года, 12:59

По «горячим следам» в городе на Ловати раскрыта кража алкоголя из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 31 октября в Великих Луках с прилавка магазина по улице Щорса пропали пять бутылок водки, две бутылки коньяка и ликер. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Неизвестная «покупательница» сложила спиртное в сумку и попыталась скрыться.

В кратчайшие сроки личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 29-летняя безработная, ранее судимая жительница Ленинградской области. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

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