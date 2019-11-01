Жительницу Ленинградской области задержали за кражу водки, коньяка и ликёра

По «горячим следам» в городе на Ловати раскрыта кража алкоголя из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 31 октября в Великих Луках с прилавка магазина по улице Щорса пропали пять бутылок водки, две бутылки коньяка и ликер. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Неизвестная «покупательница» сложила спиртное в сумку и попыталась скрыться.

В кратчайшие сроки личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 29-летняя безработная, ранее судимая жительница Ленинградской области. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.