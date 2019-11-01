Себежская газета «Призыв» получила приз на «СеЗаМе» за совместный проект с белорусскими коллегами

Награда присуждена на торжественной церемонии подведения итогов журналистского конкурса СеЗаМ-2019, который в 17-й раз прошёл в Санкт-Петербуге.

Очередной совместный номер газет «Призыв» (Себежский район Псковской области, Россия) и «Двинская правда» (Верхнедвинский район Витебской области, Беларусь) вышел в свет 3 июля. Выпуск был приурочен к Кургану Дружбы: встрече ветеранов России, Белоруссии и Латвии, которая в этом году состоялась в 60-й раз.

Отметим, что совместные номера газет выходят накануне Международной встречи ветеранов и партизан на Кургане Дружбы на протяжении шестидесяти лет.

При подготовке сдвоенного номера каждая редакция самостоятельно выбирает из присланного коллегами статьи к публикации.

Напомним, издательский дом «Медиа 60» одержал победу на журналистском конкурсе «СеЗаМ-2019».