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Общество

Продажа новогодних ёлок в Пскове начнётся с середины декабря

1 ноября 2019 года, 12:02

В Пскове объявили конкурс и приём заявок на право продажи новогодних ёлок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявки будут приниматься с 20 ноября по 10 декабря от юридических лиц и от индивидуальных предпринимателей по адресу: улица Ленина, дом 3, кабинет №7.

Итоги конкурса станут известны 17 декабря.

Победители конкурса смогут заключить договоры на право размещения нестационарных торговых точек с ёлками на территории областного центра и получить их до 24 декабря.

Добавим, ёлочные базары будут работать с 25 по 31 декабря. Для них в Пскове уже определили 22 адреса.

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