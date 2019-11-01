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Происшествия

В Пскове допрашивают председателя облсовпрофа, подозреваемую в злоупотреблении полномочиями

1 ноября 2019 года, 10:37

Председателя областного совета профессиональных союзов Ульяну Михайлову подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК,

По версии следователей, в 2018 подозреваемая не менее семи раз нарушила положения об оплате труда и премировании своего супруга, который работает директором санатория «Хилово».

Деньги мужу подозреваемой поступили из фонда оплаты труда работников санатория. Сумма составила более 7 миллионов рублей.

Сейчас Ульяна Михайлова находится на допросе у следователей.

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