В Пскове допрашивают председателя облсовпрофа, подозреваемую в злоупотреблении полномочиями

Председателя областного совета профессиональных союзов Ульяну Михайлову подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК,

По версии следователей, в 2018 подозреваемая не менее семи раз нарушила положения об оплате труда и премировании своего супруга, который работает директором санатория «Хилово».

Деньги мужу подозреваемой поступили из фонда оплаты труда работников санатория. Сумма составила более 7 миллионов рублей.

Сейчас Ульяна Михайлова находится на допросе у следователей.