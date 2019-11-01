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Происшествия

Крупный штраф присудили великолучанину, хранившему партию сигарет без акцизных марок

1 ноября 2019 года, 11:51

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот табачных изделий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в течение всего 2018 года этот мужчина покупал в Республике Беларусь немаркированные сигарет с фильтром иностранного производства и переводил их на территорию Псковской области. В общей сложности у великолучанина обнаружили более 50 тысяч пачек сигарет на сумму 5,5 миллионов рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 430 тысяч рублей.

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