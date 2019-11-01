Шапки, варежки и шарфы передали локнянские мастерицы нуждающимся детям из Палкинского района

Больше сорока заявок поступило на участие в фестивале «Тёплая мода», который пройдёт 9 ноября в Городском культурном центре. Начало в 13.30. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Мероприятие пройдет в субботу, 9 ноября в Городском культурном центре, начало в 13.30, вход свободный.

Художники-дизайнеры и мастера из Новоржевского, Локнянского, Пушкиногорского, Новосокольнического, Палкинского, Невельского районов и Пскова представят зрителям теплые изделия.

Кроме того, в этот день желающие смогут также принять участие в благотворительной акции «Подари тепло ребенку». Собранные рукотворные теплые вещи передадут детям из нуждающихся семей Палкинского района.

Уже полстони изделий с пожеланием «Пусть Вас согреет тепло наших рук» прислали мастерицы из Локнянского района.

Подробности по телефону: (8112)66-17-49, (8112)62-23-34. Электронная почта: remeslo@ocntpskov.ru и nartvor@ocntpskov.ru.