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Культура

Шапки, варежки и шарфы передали локнянские мастерицы нуждающимся детям из Палкинского района

1 ноября 2019 года, 11:02

Больше сорока заявок поступило на участие в фестивале «Тёплая мода», который пройдёт 9 ноября в Городском культурном центре. Начало в 13.30. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Шапки, варежки и шарфы передали локнянские мастерицы нуждающимся детям из Палкинского района
Вход на фестиваль бесплатный.
Фото предоставлено пресс-службой областного Центра народного творчества.
Мероприятие пройдет в субботу, 9 ноября в Городском культурном центре, начало в 13.30, вход свободный.

Художники-дизайнеры и мастера из Новоржевского, Локнянского, Пушкиногорского, Новосокольнического, Палкинского, Невельского районов и Пскова представят зрителям теплые изделия.

Кроме того, в этот день желающие смогут также принять участие в благотворительной акции «Подари тепло ребенку». Собранные рукотворные теплые вещи передадут детям из нуждающихся семей Палкинского района.

Уже полстони изделий с пожеланием «Пусть Вас согреет тепло наших рук» прислали мастерицы из Локнянского района.

Подробности по телефону: (8112)66-17-49, (8112)62-23-34. Электронная почта: remeslo@ocntpskov.ru и nartvor@ocntpskov.ru.

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