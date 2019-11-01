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Происшествия

Дачник сгорел вместе с домом в Порховском районе из-за неправильной эксплуатации печи

1 ноября 2019 года, 10:46

Нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи привело к пожару в порховской деревне Заклинье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 31 октября в десять вечера. В результате пожара в дачном доме сгорела кровля по всей площади, дом выгорел изнутри, а также сгорела дощатая пристройка. На месте происшествия было обнаружено тело 62-летнего хозяина дома.

В связи с этим псковские спасатели напомнили жителя региона о том, что запрещено делать при эксплуатации печей и каминов:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

- Применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- Топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- Топить печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

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