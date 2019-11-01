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Культура

Псковские учителя, школьники и их родители пройдут необычный онлайн-тест

1 ноября 2019 года, 10:05

Псковская область с 1 по 14 ноября примет участие во всероссийском проекте «Культурный марафон», благодаря которому дети и подростки знакомятся с мировой и отечественной культурой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В течение двух хнедель дети и подростки региона смогут пройти мультимедийный онлайн-тест в «Яндекс. Учебнике». Школьники прослушают музыкальные композиции, посмотрят отрывки из фильмов и будут отвечать на вопросы. Например: «Что общего между «Лунной сонатой» и современным хип-хопом?», «Как Гауди строил Храм Святого Семейства?».

В Пскове пройти тест можно в Центральной городской библиотеке (улица Конная, дом 6). Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова протестируются на базе своего учреждения. В Пустошкинском районе площадки будут работать в районной библиотеке и районном Центре культуры. Жители Дновского района смогут пройти тест в проектном офисе «Команда 2018» (улица Ленина, дом 19).

Добавим, что тест можно пройти, используя компьютер или телефон. Для этого нужно пройти по этой ссылке.

Присоединиться к «Культурному марафону» может любой учитель или родитель.

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