Победитель конкурса на создание символа дружбы Псков – Нойс получит 2,5 тысячи евро

Псковичи могут принять участие в конкурсе на создание символа дружбы Псков – Нойс. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Любой желающий может создать символ, логотип, рисунок или знак на тему дружбы, сплоченности, прорыва или толерантности. Допускается живопись и графика. Эскизы следует предоставить в формате PDF или фотографией на флешке или диске. Адрес получателя: администрация города Нойса, Управление по обеспечению деятельности бургомистра, отдел представительства и партнерских связей, Маркет 2-6, 41460 Нойс. Работы можно отравлять на электронный адрес: repraesentation@stadt.neuss.de.

Права на представленные работы переходят городу Нойсу. Рисунок победителя будет использован на почтовых открытках, книгах, календарях, кружках, а также на сайте города.

Вручение призов состоится 25 апреля 2020 года. На церемонию будут приглашены авторы-художники пяти лучших эскизов.

Подарок за первое место – 2500 евро, второе место – 1500 евро, третье место – 500 евро.